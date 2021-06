Esce di strada ad un tornante e finisce in un bosco, coppia recuperata

L'uomo e la donna, entrambi del Bresciano, erano in sella ad un grosso scooter, di cui hanno perso il controllo lungo una strada vicino ad Assenza di Brenzone. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale

Sono entrambi originari della provincia di Brescia, l'uomo e la donna che ieri pomeriggio, 27 giugno, verso le 17, sono usciti di strada con la loro moto a Brenzone. La coppia era in sella ad un grosso scooter, di cui hanno perso il controllo lungo una strada sopra la località di Assenza. Il veicolo, invece di curvare ad un tornante, è andato dritto ed è finito in una ripida boscaglia, complicando le operazioni di soccorso della coppia bresciana.

Il 118 ha inviato sul luogo dell'incidente un'ambulanza e l'elicottero, ma ha anche allertato il soccorso alpino di Verona per il recupero dei due feriti. Il soccorso alpino è intervenuto con una squadra da Verona e con un volontario da Malcesine, i quali hanno partecipato alle operazioni insieme ai vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia locale si occupavano dei rilievi.

I due feriti sono stati caricati su i due mezzi di soccorso, l'uomo sull'elicottero e la donna sull'ambulanza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.