Moto e auto si scontrano in Basso Acquar: 26enne ferito e portato in ospedale

Un altro incidente stradale ha avuto luogo a Verona nella serata di sabato, con un giovane rimasto ferito e portato d'urgenza in ospedale.

Non erano ancora scoccate le ore 20 quando, in via Basso Acquar, la moto condotta da un 26enne è entrata in collisione con un'Audi A4 con al volante un uomo di 43enne, per cause al vaglio della polizia locale scaligera intervenuta sul posto. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, il quale è stato soccorso dal personale del 118, che gli ha fornito le prime cure per poi condurlo al polo Confortini in codice rosso.