Il 39enne che ha investito Chris Obeng Abom «ha dimostrato spregio per la vita umana»

Lunedì prossimo, 7 agosto, si terrà l'interrogatorio di garanzia dell'artigiano 39enne accusato di aver investito e ucciso il 13enne Chris Obeng Abom. L'uomo deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga, perché nella notte di lunedì scorso ha causato il decesso del ragazzino investendolo in una strada della frazione di San Vito, a Negrar di Valpolicella. L'accusato non si è fermato a soccorrere la vittima ed è tornato alla sua abitazione. Un comportamento che, secondo le valutazioni di alcuni medici, è stato determinante per la morte di Chris Obeng Abom. Probabilmente, il 13enne si sarebbe salvato se fosse stato soccorso immediatamente. Così, però, non è stato e il giovane è morto.

Grazie alle loro indagini, i carabinieri sono comunque riusciti ad identificare nel 39enne il presunto responsabile dell'incidente. L'uomo, inizialmente, è stato denunciato a piede libero. Un provvedimento che ha lasciato sconcertati i genitori della vittima e non solo. Solo in seguito, il 39enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. E, tramite Ansa, sono state rese note anche le motivazioni che hanno spinto la giudice per le indagini preliminari di Verona Carola Musio ad autorizzare l'arresto.

La gip ha ritenuto una «circostanza del tutto impossibile» il fatto che l'automobilista non si sia accorto di aver investito una persona «come si deduce dalla semplice visione delle immagini ritraenti gli ingentissimi danni riportati dalla vettura, che rendono palese l'avvenuto caricamento del pedone sulla parte sinistra del cofano e quindi sul parabrezza, infranto quasi per metà». Inoltre, martedì mattina, «il veicolo che l'indagato aveva personalmente parcheggiato recava tracce chiaramente riconducibili al sinistro, quali sostanza ematica, frammento di tessuto e capelli», ha aggiunto la giudice, secondo cui il 39enne «ha dimostrato un totale spregio per la vita umana, pensando solo a tutelarsi delle conseguenze della propria condotta di guida, allontanandosi dal luogo del fatto immediatamente, così lasciando inerme il ragazzo che, se prontamente soccorso, si sarebbe forse potuto salvare».

E del fatto che l'investitore non fosse stato subito arrestato se ne era lamentato anche il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi, che dopo l'arresto ha commentato: «La scelta dimostra che, quando c’è onestà intellettuale, la legge viene interpretata in modo che si affermi la Giustizia con la G maiuscola. E conferma che era inaccettabile che l'omicida stradale fosse a piede libero».