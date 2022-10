Motociclista muore nello scontro con un'auto in un incrocio di Via Palazzina

Questo pomeriggio, 14 ottobre, un motociclista di 29 anni è deceduto nello scontro con un'auto in Via Palazzina, a Verona. La collisione tra i due veicoli è avvenuta all'altezza di Via Romagna, poco dopo le 17.45. E le operazioni di soccorso, insieme ai rilievi, hanno costretto ad una temporanea chiusura dell'area in cui Via Palazzina si interseca con Via Romagna.

Il decesso del motociclista è stato confermato dagli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell'incidente con un'auto medica e con un'ambulanza. Per il personale sanitario non è stato possibile rianimare la vittima dell'incidente.

Compito invece degli agenti della polizia locale è stato quello di gestire la viabilità della zona ed in seguito indagare sulle cause e quindi sulle eventuali colpe dell'incidente.