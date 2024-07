Finisce fuori strada con l'auto e perde la vita nell'impatto

È morto uscendo di strada con la sua auto. Un uomo è deceduto oggi pomeriggio, 20 luglio, in un incidente stradale a Valeggio sul Mincio.

L'automobilista, intorno alle 14, stava percorrendo Via Casa Busetta quando è andato fuori strada. Una fuoriuscita che, secondo le prime ricostruzioni, è stata autonoma e non ha coinvolto altri veicoli.

Sul posto, il 118 di Verona ha inviato un'ambulanza e l'elicottero ma i soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare il conducente. L'uomo è stato dichiarato deceduto, mentre le forze dell'ordine hanno lavorato per ricostruire la dinamica del sinistro.