Con l'auto esce di strada a Cazzano di Tramigna, deceduto sul posto

Un uomo è morto questa mattina, 12 dicembre, per i traumi riportati in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in Via Bennati, a Cazzano di Tramigna, poco dopo le 10. La vittima era alla guida di un'auto che pare sia uscita autonomamente di strada, ma l'esatta dinamica è al vaglio della polizia stradale. A soccorrere l'automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco ed anche i sanitari del 118, giunti a Cazzano di Tramigna in ambulanza e con l'elicottero. L'uomo, però, è deceduto sul posto.