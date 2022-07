Uscita di strada fatale costata la vita a "Lorenz": da chiarire le cause

Stava rientrando a casa dopo aver partecipato al moto-raduno che si conclude nella serata di domenica al Laghetto Rosa a Cerea, non lontano del confine con Bonavicina, ma sulla via del ritorno un incidente mortale lo ha strappato alla moglie e alle due figlie di 6 e 11 anni. Si chiamava Stefano "Lorenz" Lorenzetti, camionista 43enne residente ad Angiari, la vittima del tragico episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella Bassa Veronese.

Fiero possessore di una Harley Davidson, Lorenzetti si era recato alla festa organizzta dal gruppo Nord Est Bikers e intorno alle ore 2 era risalito in sella per tornare dalla sua famiglia. Mentre percorreva il tratto della Sp 44c denominato via Ca' Bianca, sarebbe però finito autonomamente fuoristrada all'uscita di una curva: la moto avrebbe sbandato e concluso la propria corsa in un canale asciutto che costeggia la carreggiata, sbalzando via il centauro, che è stato proiettato ad alcuni metri di distanza proiettato contro un ponte carraio. Lanciato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con un'ambulanza ed un'automedica, ma i tentativi di rianimazione attuati dal personale medico non hanno dato i risultati sperati e il 43enne è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Cerea e del Nucleo operativo e Radiomobile di Legnago, che hanno immediatamente dato il via agli accertamenti utili a fare chiarezza sulla dinamica del sinistro fatale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell'episodio e si tratterebbe dunque di una fuoriuscita autonoma, forse causata da un colpo di sonno, da un malore, da una sterza repentina per evitare un animale: sarà compito dei militari cercare di appurarlo.

La salma è stata trasferita all'ospedale di Legnago, dopodiché il pm ha disposto la restituzione ai familiari: la cerimonia funebre si terrà alle 10 di martedì nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Morubio.