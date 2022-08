Comunità del Garda sotto shock per la tragica scomparsa di Thomas

È sotto shock la comunità di Lazise, e più in generale quella del lago di Garda, per la morte di Thomas Bertoldi, rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì vicino a Gardaland.

L'incidente

Erano da poco passate le ore 2 quando si è verificato il drammatico sinistro. Di ritorno da Peschiera, Bertoldi procedeva in sella alla sua moto Bmw con un amico sul posto passeggero lungo la SR 249 Gardesana, quando si sarebbe scontrato con una Mini Cooper, con a bordo due sorelle residenti in provincia, che procedeva in senso opposto e che avrebbe svoltato a sinistra in via Derna, la strada che costeggia i parcheggi del parco divertimenti veronese. Nella violenza dell'impatto, i due centauri sono stati sbalzati via dalla moto e i due veicoli hanno iniziato ad andare a fuoco per poi venire avvolti dalle fiamme, forse a causa del carburante perso dal mezzo a due ruote. Dietro di loro un altro amico in moto sopraggiunto sul luogo dell'incidente subito dopo, mentre un passante a dato l'allarme ai soccorritori.

Sul posto si è così precipitato il personale del 118 con ambulanza ed automedica, così come i vigili del fuoco di Bardolini che hanno provveduto ad esinguere il rogo e a mettere in sicurezza l'area. Per Bertoldi però non c'è stato niente da fare, i traumi subiti nello scontro non gli hanno lasciato scampo. Condotto d'urgenza in ospedale l'amico che era lui, orginario di Affi, che si trova in prognosi riservata a borgo Trento. Accompagnate in stato di shock a Peschiera le due ragazze a bordo dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, ai quali spetta l'esatta ricostruzione della dinamica. Fino a qualche settimana fa, in quel punto, erano presenti dei new jersey che impedivano a chi proveniva da Lazise di svoltare in via Derna, costringendolo ad andare fino alla successiva rotatoria per poi tornare indietro. Barriera che è stata rimossa per snellire il traffico estivo della zona, anche in vista della realizzazione di una rotonda proprio in quel punto.

Il dolore della comunità gardesana

Bertoldi, geometra di 23 anni, lavorava per l'azienda edile di famiglia. Conosciuto nell'area del Garda e ben voluto, verrà ricordato con un rosario che si terrà alle ore 20 di giovedì nella chiesa di Lazise.

Atleta e dirigente della Canottieri di Bardolino, è stato ricordato così dal consigliere del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Canottaggio Paolo Lonardi: «Se pensi al canottaggio pensi ad uno sport di resistenza, di fatica; Thomas era un Canottiere e la fatica non la conosceva, era energia pura. Entrato in Società da giovanissimo ha gareggiato in tutte le categorie per poi passare a sostenere la Canottieri dapprima come volontario in ogni occasione in cui servisse una mano e poi anche da Dirigente in questo mandato. Aveva infatti capito da subito il valore del volontariato tanto da diventare anche membro della Croce Rossa. In Canottieri lascia un vuoto incolmabile, troppo giovane per lasciarci, non possiamo che stringerci attorno alla sua famiglia travolta da questa disgrazia».

Anche il Comitato Bardolino Baldo Garda della Croce Rossa infatti ha voluto ricordare il 23enne prematuramente scomparso, con un segno di lutto sull'imagine profilo di Facebook e un pensiero dedicato alla famiglia del ragazzo, chiamata ad affrontare questo immenso dolore.