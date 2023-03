Perde la vita nello schianto contro il guard rail: scooter sotto sequestro

Non c'è stato niente da fare per Gianluca Murari, il 61enne veronese che nella prima serata di martedì ha perso la vita in via Mantovana, a Madonna di Dossobuono.

L'uomo era alla guida di uno scooter Honda intorno alle 18.30 e si trovava all'altezza dello svincolo per entrare in tangenziale sud, in prossimità del cavalcavia, quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo con l'andare a schiantarso contro il guard rail. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma i loro tentativi di rianimare il 61enne si sono rivelati vani ed è deceduto.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti anche gli specialisti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, per eseguire i rilievi utili a risalire alle cause del tragico episodio: una distrazione o forse un malore potrebbero aver provocato il fatale sinistro, inoltre le forze dell'ordine intendono sincerarsi se siano coinvolti o meno altri veicoli. Dell'episodio è stato informato il pubblico ministero di turno, Eugenia Bertini, che ha disposto il sequestro del ciclomotore.

Si tratta del quinto decesso in città da inizio anno sulle strade del capoluogo, mentre solo nelle giornata di martedì sono stati sette i sinistri rilevati.