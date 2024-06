Scontro fatale tra moto e trattore a Zevio: morto un uomo di 35 anni

Un tragico incidente stradale è avvenuto nel Comune di Zevio durante la serata di venerdì 14 giugno. In base alle prime informazioni disponibili, un motociclista di 35 anni, le cui iniziali sono A. B., ha perso la vita in seguito a uno scontro con un trattore.

L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di via Sant'Antonio a breve distanza dall'abitazione dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo agricolo. Quest'ultimo sarebbe stato condotto da una donna che, dai primi riscontri, non è da escludere possa essere stata colta da un malore alla guida.

La dinamica esatta dell'incidente, ad ogni modo, è ancora al vaglio dei carabinieri che stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto, cercando di ricostruire ogni fase dell'incidente e le cause che hanno portato a questo drammatico sinistro. Sul posto sono inoltre intervenute un'ambulanza e un'automedica di Verona Emergenza, il cui personale ha fatto il possibile per salvare la vita del trentacinquenne, ma i traumi e le ferite riportate si sono purtroppo rivelati troppo gravi.