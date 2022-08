Travolto da un furgone mentre è in bici: morto pensionato veronese

È un veronese la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto a Gambellara, nel Vicentino, nella prima serata di lunedì.

Come riferiscono i colleghi di VicenzaToday, l'uomo si trovava in sella ad una bicicletta, quando è stato travolto da un furgone intorno alle 19.15, all'altezza del ponte vicino alla località Mason: verosimilmente, l'uomo si sarebbe immesso dalla pista ciclabile sulla Sp 22, nel momento un cui è sopraggiunto il mezzo proveniente da Lonigo, condotto da un 63enne di San Giovanni Ilario che non ha riportato conseguenze. In soccorso del pensionato 87enne di Montecchia di Crosara è arrivato il personale del Suem, ma le ferite riportate sono risultate troppo gravi ed è deceduto sul posto.