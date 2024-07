Ricoverato d'urgenza dopo la caduta in bici, 17enne muore due giorni dopo

Si è spento giovedì all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era stato ricoverato dopo l'incidente del 2 luglio, Nicholas Burchiellaro, 17enne di Sanguinetto che si trovava in Val di Fassa per uno stage.

Nel pomeriggio del 2 luglio, il giovane stava percorrendo la strada statale 48 con la sua mountain bike, quando sarebbe finito rovinosamente sull'asfalto per cause da appurare, tra Vigo e Soraga. Una volta scattato l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, in suo aiuto è arrivato il personale sanitario con ambulanza ed automedica, raggiunto successivamente dall'elicottero di Trentino Emergenza: una volta stabilizzato, è stato portato in codice rosso all'ospedale trentino dove è stato ricoverato, ma le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere il 4 luglio. Il giovane lascia mamma e papà.

Studente dell'istituto alberghiero Don Calabria, Burchiellaro stava effettuando uno stage presso una struttura del posto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Vigo di Fassa e di Cavalese, i quali cercano anche eventuali testimoni dell'incidente: rimane da capire infatti se il giovane sia rimasto vittima di una caduta autonoma o se sia coinvolto qualche altro veicolo.