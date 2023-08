Operaio morto a 50 anni in un incidente in moto: aveva appena finito il suo turno

Stava tornando dopo aver concluso il proprio turno nello stabilimento Aia di Nogarole Rocca, ma alla sua casa di Castiglione Mantovano purtroppo non è mai arrivato. Si chiamava Romolo Lepore, e avrebbe compiuto 51 anni a dicembre, l'operaio morto nel primo pomeriggio di giovedì in via dell'Industria, in seguito ad un fatale incidente stradale.

Erano da poco passate le ore 13 e Lepore si trovava in sella alla sua Kawasaky Ninja mentre percorreva la strada che costeggia l'A22 in direzione di Pradelle. Nel'altro senso di marcia nel frattempo viaggiava un furgone di una ditta di Carpi che, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe iniziato una svolta a sinistra in via Guascogna. L'impatto sarebbe stato violentissimo, con la moto e il centauro che hanno concluso la loro corsa nel fossato che costeggia la carreggiata.

Lanciato immediatamente l'allarme, per Lepore non c'è stato niente da fare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero per prestare soccorso al 50enne, ma le conseguenze dello scontro non gli hanno lasciato scampo ed è deceduto sul posto. Sotto shock ma illeso il conducente del mezzo a quattro ruote.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco con un mezzo e gli agenti della polizia stradale di Verona, che sono occupati di rilievi ed accertamenti del caso, oltre a polizia locale e carabinieri di Vigasio.

Originario di Fasano, in provincia di Brindisi, ha abitato nella frazione di Bagnolo per poi spostarsi nel Comune di Roverbella: lascia la moglie e una figlia.