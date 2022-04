Si ribalta il pick up lungo la strada bianca: giovane muore nell'incidente, altri due incolumi

Un drammatico incidente stradale avvenuto a Pasquetta è costato la vita ad un giovane veronese: Nicola Partelli, di Rivoli, avrebbe compiuto presto 20 anni, ma è deceduto dopo aver perso il controllo del pick up su una strada bianca.

Non erano ancora scattate le ore 20 ed il giovane si trovava alla guida dell'auto con altri due giovani, un ragazzo ed una ragazza, insieme ai quali stava viaggiando nella zona di località Cristane, tra i comuni di Rivoli e Caprino Veronese. Ad un certo punto però il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava un tornante, lungo una traversa di Strada Belle Barbe, e il pick up si è ribaltato sul fianco. Lanciato l'allarme, sul posto su si sono diretti i vigili del fuoco di Bardolino ed il personale del 118, ma per Nicola non c'è stato niente da fare: il 19enne è morto in seguito all'urto, a causa dei numerosi traumi subiti. Incolumi invece gli altri due giovani presenti a bordo del veicolo.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, i carabinieri di Caprino. Non sono chiare infatti le cause che hanno portato al ribaltamento, mentre la salma è stata resa alla famiglia, come disposto dal magistrato.