Tragico incidente a Vigasio: motociclista trentenne perde la vita nello scontro con un'auto

Un drammatico incidente ha avuto luogo nella mattinata di venerdì nel Comune di Vigasio.

Stando a quanto appurato, un motociclista ha perso la vita intorno alle ore 8.20 in via Nogarole Rocca, nello scontro frontale con un'auto avvenuto all'altezza del distributore di benzina. Il tempestivo intervento del 118 non sarebbe bastato a salvare la vita del centauro alla guida della Honda, un operaio classe 1991 di Vigasio. Nessuna conseguenza invece per l'automobilista, anch'egli della zona

Sulla dinamica dell'episodio sta lavorando la polizia stradale, giunta sul posto la polizia locale per i rilievi del caso, mentre la polizia locale è sul posto per prestare ausilio. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni.