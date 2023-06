Si alza elicottero del 118, ma i soccorsi sono inutili. Morto motociclista caduto

Un motociclista è morto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 giugno, a Villa Bartolomea. I soccorritori del 118 lo hanno raggiunto con un'ambulanza e con l'elicottero ma per lui non c'è stato nulla fare.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 19 e probabilmente si è trattato di una fuoriuscita autonoma da parte del motociclista. Le cause sono al vaglio della polizia, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario. Personale che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare il conducente, caduto insieme alla sua moto e finito fuori strada.