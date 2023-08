Sbandata in moto fatale in Trentino: per Ivan non c'è stato niente da fare

Appassionato di moto, ma anche di arrampicate e camminate in montagna, come mostra anche il suo profilo Facebook, domenica ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in Trentino. Ivan Kolomiyets, 30enne di origini ucraine residente a Verona, è la vittima del tragico episodio avvenuto nel Comune di Altavalle.

Il giovane si trovava in sella alla sua Honda, intorno alle ore 10.30, per una gita domenica e percorreva la strada statale 612 della Val di Cembra, ma tra gli abitati di Valda e Faver avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, forse a causa della velocità eccessiva: andato a sbattere contro il guardrail, sarebbe stato proiettato nella scarpata, concludendo la propria corsa tra la vegetazione.

Scena cui avrebbe assistito un automobilista di passaggio, che ha allertato il 112: come spiegano i colleghi di TrentoToday, sul posto sono intervenuti gli operatori della Stella Bianca della Val di Cembra e i vigili del fuoco di Grumes, Valda e Lisignago, così come i carabinieri della compagnia di Cavalese. Per il 30enne però non c'è stato niente da fare, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto sul posto.

Kolomiyets lavorava al Mollificio Adige e in gioventù aveva frequentato il Lorgna Pindemonte e l’istituto professionale San Giuseppe.