Sbanda in moto, sbatte sul guardrail e finisce nella scarpata: morto 30enne

Un tragico incidente avvenuto in Trentino è costato la vita ad un uomo residente nel Veronese nella mattinata di domenica.

Erano circa le 10.30 e I.K., riferisce Ansa, stava percorrendo in moto la strada statale 612 della valle di Cembra, all'altezza di Valda nel Comune di Altavalle, quando avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando, finendo prima contro il guardrail e poi in una scarpata, come indicherebbe una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Cavalese.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco volontari di e i sanitari elitrasportati di Trentino Emergenza, allertati dagli automobilisti di passaggio. Nonostante i tentativi di rianimazione però per il centauro non c'è stato nulla da fare.