Moto cade nella notte sulla Transpolesana a Vigo di Legnago, un morto

Anche la giornata di ieri, 10 luglio, è stata incupita da un incidente stradale mortale. A perdere la vita è stato ancora una volta un motociclista, ma diversa è stata la dinamica. Venerdì sera, infatti, il 22enne Nicola Perina è deceduto in sella alla sua moto andando a sbattere contro la motrice di un camion, in Strada La Rizza a Verona. Ieri, invece, un motociclista è morto in seguito ad una caduta avvenuta sulla Transpolesana. L'evento si è verificato intorno alle 23, sulla carreggiata in direzione Sud all'altezza di Vigo di Legnago.

I soccorritori del 118 hanno inviato sul posto un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Secondo le informazioni trasmesse dai sanitari, un'altra persona sarebbe rimasta coinvolta nell'incidente ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Legnago. Sulla dinamica della caduta sono al lavoro gli agenti di polizia.