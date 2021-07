Ragazzo perde la vita in moto nello scontro contro la motrice di un camion

L'incidente mortale ha avuto luogo in Strada La Rizza, a Verona, intorno alle ore 19 di venerdì. Inutili i tentativi del 118 di rianimare il 22enne, mentre della ricostruzione della dinamica se ne occuperà la Polizia locale

Drammatico incidente stradale nella serata di venerdì a Verona, con un giovane che ha perso la vita in seguito allo scontro con un mezzo pesante.

Erano circa le 19 e il 22enne di Vigasio stava percorrendo Strada La Rizza in sella alla sua Honda 600, ma all'altezza dell'incrocio con Strada Ca Brusà è andato a sbattere contro un camion privo di rimorchio, con una dinamica al vaglio del personale della Polizia locale di Verona intervenuto sul posto.

Nella violenza dell'impatto, il giovane è stato scaraventato a terra e la moto è finita sotto il vicino guard rail. Alcuni passanti hannno lanciato l'allarme e sul posto si è precipitato il personale del 118 con un'ambulanza ed automedica: ogni tentativo di rianimare il giovane però non ha sortito gli effetti sperati ed il 22enne è deceduto sul posto, a causa delle gravi ferite riportate.