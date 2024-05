Morto in moto a 26 anni nello schianto con un'automobile

È un 26enne di origine romena, residente nel Comune, la vittima dell'ennesimo incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Casaleone: si chiamava Marius Gabriel Filip e abitava nella zona con la propria famiglia.

Il drammatico episodio ha avuto luogo intorno alle ore 17 lungo via Martiri della Li la strada che conduce a Cerea. Il 26enne si trovava in sella alla propria Ducati, quando sarebbe entrato in contatto con una Toyota Yaris, condotta da una donna e con a bordo i suoi figili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnago, con il personale del Norm e delle stazioni di Sanguinetto e Cerea, che si sono occupati di svolgere i rilievi del caso: pare che l'auto e la moto procedessero nella medesima direzione e che il contatto sia avvenuto quando la vettura ha svoltato a destra. L'impatto è stato violentissimo e sono partite subito le richieste d'intervento ai soccorritori.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanze ed elicottero, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte: i feriti presenti a bordo della vettura sono stati condotti all'ospedale di Legnago in codice giallo e le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Per il 26enne invece non c'è stato niente da fare: ogni tentativo di rianimarlo sarebbe risultato vano ed è deceduto sul posto.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le varie operazioni ed è stata riaperta solamente in serata.