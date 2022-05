Con la moto sbatte frontalmente contro un mezzo pesante, muore 60enne

Un motociclista di circa 60 anni è morto questo pomeriggio, 11 maggio, nello scontro frontale con un mezzo pesante a Nogarole Rocca. Intorno alle 17.20, l'uomo stava percorrendo la Strada Provinciale 3 nella frazione di Bagnolo quando è finito contro un camion.

L'impatto è stato fatale per il conducete della moto, su cui si sono concentrate le attenzioni dei soccorritori. I sanitari del 118, compresa la gravità dell'incidente, sono arrivati con un'ambulanza e con l'elicottero per rendere più rapido un eventuale trasporto in ospedale. Trasporto che non c'è stato perché l'uomo è deceduto sul posto.

E le autorità ora sono al lavoro per stabilire le cause dell'incidente mortale.