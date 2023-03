Morto in moto contro il guard rail, mentre rientrava da un giro in Trentino

Stava rientrando verso casa dopo una "passeggiata" in moto in Trentino insieme a due amici, ma alla sua abitazione nella Bassa Veronese Francesco Giannotta non è mai arrivato. Il 44enne abitava nel Comune di Minerbe, ma la sua vita si è conclusa con un violento schianto contro il guard rail lungo la Statale 12 tra Ala e Avio nel pomeriggio di sabato.

Il centauro viaggiava in sella alla sua Honda Cbr 600 al termine di una giornata trascorsa all'insegna della sua grande passione, quella per le due ruote. Una giornata primaverile che ben si prestava ad un lungo giro in moto, ma intorno alle 17 quella gita in sella alle due ruote si è trasformata in tragedia. Descritto come un motocilista esperto, Giannotta avrebbe preso il controllo del mezzo durante una semicurva, finendo con l'andare a schiantarsi contro il guard rail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 44enne: sul posto infatti si è diretti il persone del 118 trentino con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ala e i carabinieri di Bretonico, ai quali è affidato il compito di ricostruire la dinamica del fatto. Da valutare la presenza o meno di segni di frenata o di eventuali ostacoli che potrebbero aver sorpreso il motociclista, così come non viene esclusa l'ipotesi legata alla velocità.