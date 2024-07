Aveva 38 anni ed era padre di due figli l'uomo morto dopo un incidente in moto a Valeggio sul Mincio

Avrebbe dovuto essere una tranquilla giornata di svago in moto, ma si è purtroppo rivelata una vera tragedia per Anderson Silva, un trentottenne di origini brasiliane residente a Porto Mantovano. Nel primo pomeriggio di sabato 20 luglio, Silva è infatti deceduto in seguito a un incidente avvenuto sulla strada provinciale 27 che collega Valeggio sul Mincio a Castelnuovo del Garda.

Stando alle prime ricostruzioni, sulla scorta dei rilievi effettuati dai carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 14. Il trentottenne sarebbe partito per un giro motociclistico in compagnia di alcuni amici, ma avrebbe ad un certo punto perso il controllo della sua Ducati, poco dopo aver superato l’incrocio tra via Castelnuovo e via Fontanafredda.

Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi potrebbe esservi un improvviso malore, o forse un guasto imprevisto al veicolo. I compagni di viaggio di Silva hanno nell'immediato allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono quindi intervenuti l’elisoccorso di Verona Emergenza e un’ambulanza infermierizzata.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimare il giovane uomo, Silva è deceduto poco dopo aver concluso la sua corsa in un vigneto. Anderson Silva era originario del Brasile, ma viveva e lavorava in Italia ormai da molti anni. A Porto Mantovano risiedeva con la moglie e i loro due figli. Oltre alla passione per le moto, Silva amava dedicarsi alla pesca sportiva.