Sbanda ed esce di strada nella notte, motociclista 43enne muore a Cerea

Un 43enne è deceduto intorno all'una di questa notte, 9 luglio, a Cerea. L'uomo era sulla sua moto in Via Ca' Bianca ed è uscito di strada per cause al vaglio dei carabinieri. Il motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un fosso a bordo della carreggiata.

Allertato, il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza ed un'auto-medica, ma per il 43enne non c'era già più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto confermare l'avvenuto decesso.