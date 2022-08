Investito sulla SS434 mentre falcia l'erba: sabato i funerali dello sfortunato 41enne

È Matteo Tambalo la vittima del tragico incidente avvenuto alle prime ore di giovedì lungo la Transpolesana, nel Comune di Isola Rizza, sul quale stanni lavorando i carabinieri di Oppeano.

Tambalo, imprenditore 41enne residente a Ca' degli Oppi, intorno alle ore 7 stava curando l'erba dell'aiuola-spartitraffico che divide la SS 434 dall'area del distributore Agip - Eni, quando su di lui è piombato il Ford Transit condotto da un 32enne residente nel Comasco. A tradire il guidatore potrebbe essere stato un colpo di sonno, così come non sono da escludere le ipotesi di un malore, una distrazione o un problema al veicolo, saranno gli accertamenti a stabilirlo, rimane il fatto che il 41enne è stato travolto dal furgone, il quale è uscito di strada sulla destra abbattendo alcuni paletti e danneggiando l'insegna dell'area di servizio, fermando la sua corsa con il muso rivolto in direzione contraria al senso di marcia.

Prima di fermarsi, il furgone avrebbe falciato l'uomo alle spalle, trascinandolo per diversi metri. I rumori dell'incidente hanno allertato il personale dell'area di servizio e del bar, tra cui la titolare e compagna del 41enne, che hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per la vittima purtroppo non c'era più niente da fare. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il cadavere, rimasto incastrato sotto il Ford Transit. Lievi le conseguenze fisiche per il 32enne alla guida, il quale è stato condotto in ospedale in stato di shock.

I carabinieri hanno sottoposto il conducente all'alcol test, che ha dato esito negativo, e chiesto di poter visionare i filmati delle telecamere, per raccogliere più informazioni possibili sulla dinamica.

Un incidente che ha scosso la comunità di Oppeano, dove Tambalo è stato per anni presidente della Pro loco. Conosciuto e ben voluto, oltre alla campagna lascia genitori e i due fratelli.

La cerimonia funebre si svolgerà alle ore 10 di sabato nella chiesa parrocchiale di Ca' degli Oppi.