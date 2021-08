Tragico scontro tra auto e moto a Castagnaro: fatale l'impatto con il guard rail

Si chiamava Matteo Blanda, 40 anni, la vittima dell'incidente mortale avvenuto in via Borgonovo nel pomeriggio di martedì: il centauro sarebbe entrato in collisione con una Citroen C2 condotta da una 49enne

È un autotrasportatore residente nel rodigino, a Badia Polesine, la vittima del tragico incidente avvenuto a Castagnaro nel pomeriggio di martedì 3 agosto: si chiamava Matteo Blanda, 40 anni, che alla guida della sua Moto Guzzi ha perso la vita in via Borgonovo dopo essere entrato in contatto con un'auto poco prima delle ore 16.

Dai rilievi eseguiti dalla Polizia locale del distretto Adige, risulta che Blanda stava percorrendo la strada in direzione di Carpi di Villa Bartolomea, quando avrebbe sorpassato un trattore alcune decine di metri prima di una curva sulla destra. A quel punto il centauro avrebbe però perso il controllo della moto, invandendo l'altra corsia dove sopraggiungeva la Citroen C2 condotta da una 49enne della zona, che non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto: la parte posteriore della moto sarebbe così entrata in collisione con quella anteriore dell'auto. Nell'urto la Guzzi e il 40enne sarebbero finiti contro il guard rail, con quest'ultimo avrebbe sbattuto il capo contro le protezioni.

Scattato immediatamente l'allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero ma, nonostante portasse il casco, le ferite subite dal motociclista sono risultate troppo gravi ed è deceduto sul posto: inutili le manovre di rianimazione. Sul luogo del drammatico incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Legnago, fornendo supporto per deviare la circolazione.

Blanda lascia la compagna e due figli: la sua salma è stata trasportata all'ospedale Mater Salutis di Legnago, a disposizione della famiglia.