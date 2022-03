Esce di strada e muore al volante a Salizzole. Si sospetta malore alla guida

Potrebbe essere stato un malore la causa dell'incidente stradale e del decesso di questo pomeriggio, 18 marzo, a Salizzole. Intorno alle 16.30, un automobilista è uscito di strada in maniera autonoma in Via Donizetti. Lo hanno soccorso i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero. Con il loro intervento, però, non è stato possibile riportare in vita il guidatore, morto al volante.

In un primo momento, è stato richiesto anche l'aiuto dei vigili del fuoco perché si credeva che l'auto fosse finita in un fossato e che quindi sarebbe stati necessari i pompieri per estrarre l'automobilista dalla vettura. L'auto però era adagiata sul ciglio della strada e, all'arrivo dei vigili del fuoco, la vittima dell'incidente era stata già tirata fuori dal mezzo ed erano in corso le operazioni di rianimazione da parte dei soccorritori. Rianimazione che purtroppo non ha avuto l'esito sperato.