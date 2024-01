È morto in ospedale il diciannovenne coinvolto nell'incidente tra auto e scooter avvenuto a Garda

Non ce l'ha fatta purtroppo il giovane Luca Chignola, residente nel Comune di Torri del Benaco, ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento a Verona dopo un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. In base a quanto riportato dall'Ansa, infatti, il ragazzo di soli 19 anni è purtroppo deceduto quest'oggi, venerdì 5 gennaio, a circa 36 ore di distanza dal sinistro.

Stando alle prime ricostruzioni dell'incidente, un'auto e uno scooter sul quale viaggiava anche il diciannovenne come passeggero, sarebbero entrate in collisione in via Don Carlo Gnocchi nel Comune di Garda. L'impatto sarebbe stato piuttosto forte e le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito gravi. Il giovane era quindi stato trasportato in elicottero al polo Confortini, dove purtroppo non sono bastati gli sforzi profusi dai medici per cercare di salvargli la vita.

L'altro giovane, il diciottenne che si trovava alla guida del motorino, sarebbe invece rimasto ferito in modo lieve. Si è detto particolarmente addolorato per la drammatica vicenda anche il sindaco del Comune di Torri del Benaco Stefano Nicotra, il quale ha deciso di istituire il lutto cittadino, annullando contestualmente, in segno di rispetto, le manifestazioni previste per la festa dell'epifania.