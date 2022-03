Lascia moglie e 4 figli il 34enne morto nello scontro frontale di San Bonifacio

Ha lasciato la moglie e i 4 figli con i quali da non molto abitava a Costeggiola di Soave, Tamym El Mekki, l'uomo deceduto nella notte tra domenica e lunedì in un drammatico scontro frontale tra auto e camion avvenuto a San Bonifacio.

L'uomo aveva 34 anni (e non 24 come riportate nelle ore immediatamente successive al sinistro) e lavorava come operazioni nell'azienda Pedrollo, dove quel giorno avrebbe svolto il turno serale festivo. Al volante della sua Bmw 320, Tamym stava probabilmente rientrando a casa percorrendo la Sp38, ma alla sua abitazione purtroppo non è mai arrivato.



La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Monteforte d'Alpone, ma secondo i primi rilievi, sarebbe stata proprio la vettura del trentenne ad invadere la corsia, andando a schiantarsi contro il mezzo pesante che viaggiava in senso opposto di marcia. Alla guida si trovava un 56enne di Grantorto (Padova), impegnato nel trasporto di un carico per la ditta per cui lavorava, che non sarebbe riuscito nel difficile compito di evitare la berlina: come detto, per cause da accertare, la Bmw avrebbe invaso la carreggiata in prossimità di una doppia curva.In soccorso del guidatore si è precipitato sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per estrarlo dalle lamiere del veicoli, che si era incastrato sotto la cabina del camion, ma purtroppo per il 34enne non c'è stato niente da fare. Illeso invece l'autista del tir.