Travolto da un'auto, 74enne veronese muore dopo il ricovero in ospedale

È un veronese di 74 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì a Villanuova sul Clisi, nel Bresciano: si tratta di Angelo Mengoni, originario di San Zeno di Montagna e da qualche anno residente nel paese della Valle Sabbia.

Il drammatico sinistro, come riferiscono i colleghi di BresciaToday, ha avuto luogo in via Zanardelli intorno alle 19.30. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi, il 74enne stava attraversando la strada in prossimità delle strisce, quando è stato travolto da una Dacia. Sbalzato prima sul cofano e poi rovinosamente caduto sull’asfalto, il 74enne era stato rianimato a lungo, intubato e infine trasferito alla Poliambulanza di Brescia, dove era stato ricoverato in codice rosso. Inutili purtroppo i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita: troppo gravi i traumi riportati, Angelo Mengoni è spirato poco dopo il ricovero.