Scontro fra tre mezzi ad Arcole: 61enne muore dopo il ricovero in ospedale

Non ce l'ha fatta Giovanni D'Oca, il 61enne originario di Palermo e residente a San Bonifacio, che nel pomeriggio di venerdì si è spento all'ospedale di San Bonifacio, dove era stato ricoverato in seguito all'incidente avvenuto ad Arcole.

L'incidente

Erano circa le 17.20 e D'Oca stava percorrendo la Provinciale 7 al volante della sua Lancia Delta, nel tratto compreso tra la rotonda che conduce in centro e quella che porta invece a Bonaldo, quando avrebbe cercato di sorpassare la Nissan che lo precedeva. Per causa ancora da chiarire, durante la manovra avrebbe tamponato l'altra vettura, a bordo della quale erano presenti due sorelle: i guidatori avrebbero perso quindi il controllo dei rispettivi mezzi, con l'auto condotta dal 61enne che ha concluso la propria corsa nel fossato che costeggia la carreggiata, mentre l'altra è andata a sbattere contro un furgone che si muoveva nella corsia opposta di marcia.

Scattato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanze ed automedica, per prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro. L'autista del furgone, un uomo residente in provincia, è stato condotto all'ospedale di San Bonifacio in codice giallo per alcune lievi ferite; più serie ma non gravi le condizioni delle due persone a bordo della Nissan, condotte a loro volta al Fracastoro. Sono apparse invece fin da subito più gravi le conseguenze riportate dal 61enne, la cui auto è andata distrutta nell'incidente: preso in cura dal personale sanitario, è stato condotto d'urgenza al nosocomio dell'Est veronese, dove è morto poco dopo il ricovero.

Sul posto per svolgere gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia stradale di Legnago, impegnata nella ricostruzione della dinamica e nel gestire la viabilità della zona per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei veicoli.