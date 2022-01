Perde il controllo e cade con lo scooter: 51enne muore nell'incidente

Un secondo drammatico incidente si è verificato a Verona nella serata di giovedì, a poche ore di distanza da quello che ha portato alla morte di un ciclista di 70 anni. A perdere la vita questa volta è stato un 51enne residente a Villafranca, Gianluca Minotti, finito a terra con il proprio scooter per cause ancora poco chiare.

Erano circa le ore 20 e l'uomo stava viaggiando su via Mantovana in direzione di Villafranca, quando avrebbe perso improvvisamente il controllo del ciclomotore finendo rovinosamente a terra, mentre il mezzo avrebbe urtato due veicoli che si spostavano in senso opposto di marcia. Scattato l'allarme, sul posto è arrivato il personale del 118, che ha fornito le prime e cercato di rianimare il 51enne, senza però avere successo.

Informato il pm di turno Elisabetta Labate, sul luogo del sinistro è arrivata anche la Polizia locale di Verona con il Nucleo infortunistica, per cercare di fare luce sulle circostanze che hanno portato alla caduta mortale.