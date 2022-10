Incidente stradale a Rivoli Veronese: muore dopo una fuoriuscita di strada in moto

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre, nel Comune di Rivoli Veronese. Secondo quanto riportato dai soccorritori del Suem 118, una moto sarebbe fuoriuscita di strada in modo autonomo, per cause al momento in corso di accertamento, mentre stava percorrendo via Zuane Canale.

In base a quanto si apprende, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 17 circa di oggi e, purtroppo, il conducente della moto è deceduto a seguito della caduta. Sul posto si sono prontamente diretti i soccorritori del Suem 118, giunti con un'ambulanza infermierizzata, un'automedica e l'elicottero. Tuttavia, per il motociclista non vi sarebbe purtroppo stato nulla da fare.

Presenti anche le forze dell'ordine che hanno operato per svolgere i rilievi dell'incidente e cercare di ricostruirne l'esatta dinamica.