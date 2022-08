«Sgomento nella comunità trentina» per la morte di Moreno Broggi avvenuta a Peschiera

Presidente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Brentonico ed anche ex presidente di Upipa, l’Unione provinciale istituzioni per l’assistenza della provincia di Trento, oltre che socio fondatore della associazione onlus “il Melograno”, è Moreno Broggi la vittima della carambola mortale avvenuta a Peschiera del Garda nella mattinata di lunedì, che ha visti coinvolti anche un mezzo pesante ed un'altra auto, i cui conducenti non hanno subito gravi conseguenze.

Non erano ancora le 8.30 e il 70enne originario del Trentino si trovava alla guida della sua Bmw mentre percorreva la complanare della strada regionale 11, in direzione della SR 450, quando è avvenuto il drammatico incidente. Una prima ricostruzione farebbe pensare che Boggi abbia cercato di superare la Nissan Micra che lo precedeva andando così a scontrarsi frontalmente con il camion (probabilmente non visto) che procedeva in senso contrario nell'altra corsia e innescando così la collisione fra i tre mezzi. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per il 70enne non c'era già più niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bardolino, i quali hanno dovuto usare cesoie e divaricatori idraulici per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del conducente dell'auto, mentre successivamente hanno preso il via anche le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri di Peschiera, i quali hanno dovuto chiudere la strada per consentire le varie operazioni.

I funerali avranno luogo sabato 3 settembre alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di Brentonico.

«Una morte improvvisa che lascia senza parole e provoca sgomento nella comunità trentina, che soffre la perdita di una figura di riferimento per il territorio e per l'importante opera di presidio dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini»: sono le parole del presidente della Provincia trentina, Maurizio Fugatti, alla notizia del tragico incidente.