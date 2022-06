Drammatico scontro frontale tra auto e camion: morta una donna

Drammatico incidente stradale in provincia di Verona nella mattinata di giovedì.

Intorno alle ore 10 in località Castelletto, nel Comune di Soave, un'auto ed un autocarro della ditta Bartolini si sono scontrati frontalmente lungo la strada provinciale 39, nei pressi del sottopasso ferroviario. Un impatto violentissimo che non avrebbe lasciato scampo alla donna di 85 anni che si trovava alla guida dell'utilitaria: in suo soccorso si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma ogni tentativo di salvarle la vita sarebbe risultato vano. L'autista del mezzo pesante è stato incevece condotto all'ospedale Fracastoro in codice verde.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco con un mezzo da Caldiero e i carabinieri di San Bonifacio per i rilievi del caso: stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stata l'anziana ad invadere la corsia opposta, per cause in fase di accertamento.