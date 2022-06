Schianto frontale contro un suv a Roverè Veronese, muore 60enne

Ha provocato la morte di 60enne l'incidente stradale che si è verificato ieri sera, 18 giugno, a Roverè Veronese. La vittima è Francesco Balint, ungherese ma da molto tempo residente in provincia di Verona. L'uomo era alla guida della sua auto e si è scontrato frontalmente con un suv che proveniva dalla direzione apposta. All'interno del suv viaggiavano il guidatore e due passeggeri. Due dei tre occupanti del suv sono rimasti feriti, mentre per Francesco Balint non c'è stato nulla da fare.

Lo scontro è avvenuto nella località di San Rocco di Piegara, lungo la Strada Provinciale 35, intorno alle 20.45. E gli agenti della polizia stradale stanno indagando sulla dinamica. Si è trattato di un'improvvisa invasione di corsia, sulle cui cause non c'è certezza. Forse un malore o una distrazione di Francesco Balint che pare non abbia frenato di fronte al suv.

Oltre alla polizia, sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'elicottero ed i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri ad estrarre il 60enne dalle lamiere, ma l'uomo era già senza vita. Il personale medico si è quindi occupato dei due feriti che viaggiavano sul suv. Feriti che sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.