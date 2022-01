Ciclista di 70 anni investito e ucciso: indagato per omicidio stradale l'autista del camion

È il Nucleo infortunistica della polizia locale di Verona a svolgere gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica del drammatico incidente che, nel pomeriggio di mercoledì, è costato la vita a Flavio Vaccari, pensionato di 70 anni residente in Borgo Venezia, e per il quale risulta indagato un 62enne veronese per il reato di omicidio stradale.

Il pensionato era uscito per un giro in bici, sua grande passione, e poco dopo le 15.30 si trovava in via Sasse, nella campagna di San Michele Extra, quando è stato travolto dal camioncino Iveco condotto dal 62enne: il ciclista si trovava all'incrocio che a destra porta all'attraversamento del cavalcavia che guarda sull'autostrada A4 e sulla Tangenziale Sud e a sinistra arriva fino alla zona industriale di San Martino Buon Albergo.

Il mezzo avrebbe colpito il 70enne sul lato del guidatore: un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Alcuni automobilisti che passavano dalla zona avrebbero lanciato l'allarme al 118, che sul posto ha inviato automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare lo sfortunato ciclista non ha dato frutti e il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La polizia locale si è dunque occupata dei rielivi per stabilire le cause del sinistro e, come da prassi, ha sottoposto l'autista agli esami alcolemici del caso. Sono state raccolte alcune testimonianze e verranno controllate le immagini delle telecamere di un impianto vicino, nell'ipotesi che possano aver ripreso il tragico sinistro. I primi accertamenti e i segni di frenata, farebbero in ogni caso pensare che il 62enne abbia compiuto una manovra errata, svoltando in contromano e travolgendo così il pensionato in bici, ma le verifiche comunque proseguiranno per fare luce su questo scontro mortale.