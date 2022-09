Auto sbanda e sbatte fuori strada, un morto e due feriti sulla Transpolesana

Un morto, due feriti e traffico intasato sono le conseguenze dell'incidente stradale di questa mattina, 26 settembre, a San Giovanni Lupatoto. Intorno alle 6.30, un'auto stava percorrendo la Transpolesana in direzione sud e per cause in fase di accertamento è uscita di strada, andando a sbattere sul bordo della carreggiata. L'impatto è avvenuto vicino al sottopassaggio ed ha coinvolto altri due veicoli.

A perdere la vita è stato un passeggero dell'auto. I soccorritori, giunti con due ambulanze e un'auto-medica non hanno potuto fare nulla per salvarlo, mentre i due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento, uno in codice rosso e l'altro in codice giallo.

Oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Queste ultime si sono occupate anche della gestione del traffico insieme al personale dell'Anas. La viabilità è stata infatti fortemente condizionata dall'incidente ed Anas ha dovuto chiudere la carreggiata in direzione sud della Statale 434 per agevolare i soccorsi ed i rilievi.