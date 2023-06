In sella alla sua Ktm sbatte contro un suv. Morto a 18 anni Davide Danzi

Il mese prossimo avrebbe compiuto 19 anni il giovane deceduto ieri, 17 giugno, nell'incidente stradale avvenuto in Viale Olimpia a Villafranca. Si chiamava Davide Danzi e i suoi profili social sono pieni di foto di moto da cross, la sua grande passione. E tra queste foto ci sono anche quelle in cui lui è in sella alla sua Ktm bianca e arancio, quella che stava guidando ieri mentre stava tornando a casa.

La famiglia di Davide Danzi è infatti di Villafranca e suo papà, Davide, è molto amico del sindaco Roberto Dall'Oca che ieri ha voluto esprimere il cordoglio per la morte del ragazzo a nome di tutta la comunità. Ed è fortissimo il dolore provato da familiari e amici del 18enne, alcuni dei quali sono accorsi sul luogo dell'incidente.

Un incidente su cui sono in corso le indagini della polizia stradale. I fatti acclarati sono che intorno alle 16 Davide Danzi stava percorrendo Viale Olimpia con la sua moto quando è andato a sbattere contro un suv Ford Kuga che procedeva in direzione contraria. L'impatto è avvenuto perché il conducente del suv voleva entrare nel parcheggio e per farlo ha svoltato a sinistra invadendo la corsia opposta. Le responsabilità sono ancora di chiarire del tutto, ma il motociclista non ha potuto evitare lo scontro. Uno scontro così forte da rompere la moto e da catapultare il giovane per metri. Per lui, i soccorsi giunti rapidamente non hanno potuto far nulla, mentre l'automobilista è stato colto da malore per lo shock ed è stato accompagnato in ospedale.