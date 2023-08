Denunciato ma in libertà uomo che ha investito e ucciso 13enne. «È una vergogna»

È denunciato a piede libero per omicidio stradale, fuga dopo incidente e omissione di soccorso l'operaio di 39 anni ritenuto responsabile della morte del 13enne Chris Obeng Abom. L'uomo ha investito il ragazzino nella tarda serata di lunedì scorso, 31 luglio, a Negrar di Valpolicella, in una strada della frazione di San Vito. L'accusato ha in seguito affermato di non essersi accorto di averlo investito e di essere tornato a casa dopo lo scontro. Nei giorni successivi, i carabinieri sono riusciti ad identificarlo, grazie alle telecamere della videosorveglianza. Ed in base ad alcune valutazioni dei medici che hanno cercato di salvarlo, se il 13enne fosse stato immediatamente soccorso e portato in ospedale probabilmente non sarebbe morto.

Valutazioni dei medici e rilievi dei carabinieri, però, sono contati poco nella decisione di non arrestare ed incarcerare il 39enne. Infatti, la patente dell'operaio è stata ritirata e il suo veicolo è stato sequestrato. E lui è stato denunciato, ma in stato di libertà. Come spiegato a Today dal procuratore di Verona Bruno Bruni: «Non c'era flagranza di reato e se si fosse proceduto all'arresto sarebbe stato illegale. Al massimo si poteva valutare il fermo di polizia giudiziaria. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato». La custodia cautelare in carcere, però, è lecita se c'è il rischio che il sospettato possa fuggire. «I carabinieri hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga - ha dichiarato Bruni - Certo, si era allontanato dal luogo dell’incidente, ma era tornato a casa, non era scappato».

Spiegazioni che risultano comunque incomprensibili ad Emmanuel Abom, padre del 13enne. L'uomo da tanti anni vive in Italia, dove si è trasferito dal Ghana. E in questo periodo lavora a Capri. Quando ha saputo dell'incidente è arrivato subito a Verona ed ha visto il figlio spegnersi in ospedale.

Il padre della vittima ha ringraziato i carabinieri che hanno trovato l'uomo ritenuto responsabile della morte del 13enne, ma non capisce perché il 39enne non sia stato messo in carcere. Come non capisce perché l'investitore non si sia fermato dopo l'incidente.

E la pensa allo stesso modo anche il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi. «Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Abom è a piede libero, ed è una vergogna. Mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti. La giustizia italiana ha delle storture evidenti, per colpa dell’orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati».

E sarà pure in libertà, ma vive con un rimorso atroce l'operaio 39enne. L'uomo continua a ripetere di non essersi accorto di aver investito il 13enne e di essersi fermato dopo lo scontro. La strada, però, era poco illuminata e nel buio l'operaio non avrebbe visto il corpo della vittima sbalzato dopo l'urto.