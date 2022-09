Cane senza guinzaglio muore investito da una moto, sanzionato il proprietario

La scorsa notte, un cane è morto nella Zai di Verona. L'animale è stato investito da un motociclista che non è caduto e quindi non ha avuto conseguenze gravi. Mentre il padrone del cane è stato sanzionato dalla polizia locale per non averlo custodito correttamente.

L'incidente è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, 2 e 3 settembre, all'incrocio tra Via Lussemburgo e Via Lovanio. Un cane di razza american bully stava attraversando senza guinzaglio la strada quando è stato travolto da una moto Mbk. L'animale è deceduto dopo l'investimento, come riferito dagli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi. Agenti che hanno poi multato il proprietario dell'animale che con sé aveva altri due cani. La sanzione è di 50 euro per il mancato rispetto del regolamento di tutela degli animali.