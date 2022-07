Cade a Trezzolano, soccorritori non possono far nulla. Morto motociclista

Un motociclista è morto oggi pomeriggio, 17 luglio, a Trezzolano. L'uomo stava attraversando la piccola frazione di Verona, quando è caduto poco dopo le 19.30.

La dinamica della caduta è al vaglio della polizia locale, mentre gli operatori del 118 non hanno potuto far niente per salvare il motociclista. I sanitari arrivati con l'ambulanza, l'auto medica e con l'elicottero hanno avuto solo il compito di accertare il decesso.