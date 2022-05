Ancora un dramma sulle strade: auto si ribalta all'alba, morto un 25enne

Ancora un drammatico incidente sulle strade veronesi, dopo quelli avvenuti nella giornata di domenica, uno dei quali costato la vita ad una donna.

All'alba di lunedì, stando alle prime informazioni raccolte, un uomo ha perso la vita a Caprino Veronese: la vittima è un giovane di 25 anni di origini moldave e da tempo residente in provincia, il quale avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 308 lungo il tratto della strada provinciale 8 denominato via Stazione intorno alle 5.30. uscendo di strada in prossimità dell'incrocio con via San Rocco. L'auto a quel punto si sarebbe ribaltata più volte nel campo adiacente alla carreggiata, schiacciando il guidatore.

In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Bardolino con un mezzo e il personale del 118 con automedica e ambulanza. I pompieri si sono occupati di estrarre la persona dalle lamiere, ma le cure mediche del personale sanitario non sarebbero bastate a salvargli la vita.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Caprino, che si sono occupati dei rilievi utili a chiarire la dinamica: nessun altro veicolo è stato coinvolto e non è stato disposto il sequestro del mezzo, né l'esame della salma, che è stata trasportata all'obitorio di Caprino Veronese a disposizione dei familiari.