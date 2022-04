Ucciso sul colpo dal violento frontale a 42 anni: Polstrada al lavoro sulla dinamica

Sono decine i messaggi lasciati sulla bacheca del suo profilo Facebook da amici e parenti increduli, addolorati, per l'inaspettata e prematura scomparsa di una persona che avrà sempre un posto speciale nel loro cuore. È Andrea Galvan la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla Strada Regionale 249 Gardesana Orientale, tra Castelnuovo e Peschiera: 42 anni, originario di Castagnaro, lavorava nel settore della ristorazione proprio nel Comune arilicense.

Erano circa le ore 15, quando ha avuto luogo il tragico scontro. Galvan procedeva da sud verso nord, in direzione di Lazise, in sella alla sua Kawasaki, quando si è scontrato frontalmente con una Peugeot 107 condotta da un 18enne: un impatto violentissimo quello avvenuto al chilometro 39+200 nel territorio di Castelnuovo, ad un passo dal confine con Peschiera. Nell'urto il centauro è finito sul parabrezza della vettura, prima di venire proiettato a terra, mentre l'automobilista ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per Galvan non c'è stato niente da fare, troppo gravi i traumi riportati nel violento incidente ed è morto sul colpo. Nessuna grave conseguenza invece per il giovane al volante della Peugeot.

L'incidente è avvenuto non lontano da Gardaland, poco prima (per chi proviene dal parco divertimenti) della rotonda che conduce alla clinica Pederzoli, nella zona centrale della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Bardolino, che si sono occupati dei rilievi del caso utili a ricostruire la dinamica ed eventualmente appurare le rispettive responsabilità.

Parenti, amici e colleghi hanno voluto omaggiare il 42enne sui social, tra il dolore per la sua scomparsa e il pensiero dei bei momenti trascorsi con lui. Innamorato del suo lavoro, divertente e disponibile, Galvan ha lasciato in tutti loro un indelebile ricordo.