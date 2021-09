Ha sbattuto con la sua handbike contro un'auto, è morto Andrea Conti

È deceduto l'atleta veronese di handbike Andrea Conti. Il 50enne era rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa settimana mentre si allenava con la sua handbike in vista del Giro d'Italia di categoria in programma ad Assisi. È finito contro un'auto mentre procedeva in discesa sulla strada che collega Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese.

Come riferito da Marianna Peluso sul Corriere di Verona, lo sportivo era rimasto cosciente mentre veniva raggiunto dai soccorsi. Purtroppo, all'arrivo all'ospedale di Borgo Trento, è entrato in coma ed è stato immediatamente trasferito nel reparto di terapia intensiva. Per giorni si è attesto che il miracolo si compisse e che Andrea Conti si riprendesse dai traumi subiti nell'impatto frontale con la vettura che procedeva nel senso di marcia opposto al suo. Purtroppo il miracolo non c'è stato ed il campione veronese si è spento.