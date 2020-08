Drammatica uscita di strada autonoma in A4: una persona morta sul posto

Drammatico incidente in autostrada nel pomeriggio di giovedì.

Stando alle prime informazioni giunte, poco prima delle 16 un'auto sarebbe uscita autonomamente in A4, tra i caselli di Soave-San Bonifacio e Verona Est, in direzione di Milano. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per la persona alla guida non ci sarebbe stato niente da fare ed è deceduta sul posto. Chiamati ad intervenire anche i vigili del fuoco veronesi, i quali sono rientrati in caserma prima del loro arrivo sul luogo del sinistro, perché i sanitari erano riusciti da soli ad estrarre la vittima dalle lamiere dell'auto.

L'incidente ha creato code che hanno superato anche i 5 chilometri di lunghezza nel tratto veronese della A4.

Seguiranno aggiornamenti