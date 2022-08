Morto a 21 anni in un incidente con l'auto: guidava senza patente

Proseguono le indagini della polizia locale di Verona sull'incidente mortale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Sogare, costato la vita al 21enne Sedrik Pavan.

Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda, mentre al posto passeggero era presente un 19enne, quando ne avrebbe perso il controllo uscendo di strada: l'auto a quel punto ha sbattuto contro una canaletta irrigua e ha concluso la propria corsa ribaltandosi nel campo. In aiuto dei due giovani sono arrivati vigili del fuoco e 118, ma per il 21enne non c'è stato nulla da fare, mentre l'altro è stato condotto in ospedale.

Dagli accertamenti svolti dal personale di via del Pontiere, risulta che il veicolo era intestato ad una ultranovantenne deceduta, mentre il ragazzo al volante che ha perso la vita non ha mai conseguito la patente di guida. Sono stati disposti dal magistrato di turno gli accertamenti tossicologici sulla salma, mentre l'alta velocità rimane una possibile causa.