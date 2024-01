Morto il pedone di 83 anni investito sulle strisce in Borgo Venezia

Un mese fa era stato investito sulle strisce pedonali in Via Pisano, a Verona. Oggi, 26 gennaio, è deceduto al Polo Confortini a 83 anni.

Un pedone ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 19 dicembre scorso in Borgo Venezia. La vittima è un uomo di 83 anni che era stato investito da una Volkswagen Golf guidata da un 87enne. Il pedone era stato soccorso dal personale del 118 che lo ha intubato sul posto e lo ha poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Dopo oltre un mese dal sinistro, l'83enne è morto e questo modifica il reato per cui il conducente di 87 anni è indagato. Il guidatore ora dovrà rispondere di omicidio stradale, come spiegato dalla polizia locale di Verona, che ha eseguito i rilievi sull'incidente.