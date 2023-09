Con lo scooter esce di strada in Borgo Roma, 79enne perde la vita

È uscito di strada autonomamente, forse in seguito a un malore che lo ha colpito proprio mentre guidava il suo scooter. È morto così un 79enne veronese, in un incidente avvenuto questo pomeriggio, 1 settembre, a Verona.

L'uomo è uscito di strada che non erano ancora le 15.30. Stava percorrendo Via Campagnol di Tombetta ed è caduto nei pressi dell'incrocio con Via San Giovanni Lupatoto. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvarlo, mentre la viabilità veniva gestita dagli agenti della polizia locale, incaricati anche di indagare sulla dinamica dell'incidente. Un incidente che non ha coinvolto altri veicoli e che potrebbe essere stato causato da un malore del guidatore.